Política americana

Ex-assessor de Trump, Steve Bannon chega à prisão para cumprir pena de quatro meses

Condenado por desacato ao comitê que apurou invasão do Capitólio, ex-conselheiro do republicano se diz "prisioneiro político". Ele foi recebido do lado de fora do prédio por uma pequena multidão de apoiadores

01/07/2024 - 14h35min Atualizada em 01/07/2024 - 20h26min