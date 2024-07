A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta segunda-feira (1º), que o ex-presidente Donald Trump tem direito a receber imunidade parcial nos processos em que ele responde na Justiça estadunidense, adicionando mais um obstáculo para a realização do julgamento suspenso no início de junho, onde o candidato à Casa Branca responde por interferência nas eleições de 2020. As informações são do portal g1.