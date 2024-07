Comoção mundial

Ataque com faca no Reino Unido deixa duas crianças mortas e seis gravemente feridas

Polícia foi chamada para atender a ocorrência na cidade de Southport, perto de Liverpool, durante uma aula de dança. Um suspeito foi preso. Motivações terroristas foram descartadas, segundo as autoridades, e as razões do agressor ainda são desconhecidas

29/07/2024 - 14h58min Atualizada em 29/07/2024 - 19h22min