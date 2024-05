Haia Procurador do Tribunal Penal Internacional pede prisão de Netanyahu e de líderes do Hamas por crimes de guerra Ataque do grupo terrorista, em outubro do ano passado, matou mais de mil civis. O episódio desencadeou uma ofensiva do governo de Israel na Faixa de Gaza. O líder israelense diz que incursão no território palestino irá prosseguir até que a organização extremista seja destruída