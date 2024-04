Uma adolescente de 14 anos foi espancada por colegas de escola, em frente à instituição, por ter criado uma conta falsa no Snapchat, aplicativo de envio de fotos, vídeos e mensagens, no qual zombava de outros estudantes. Conhecida como Samara, a jovem chegou a ser hospitalizada e entrar em coma, mas acordou nesta quarta-feira (3). O caso aconteceu na cidade de Montpellier, no sul da França e as informações são do portal G1.