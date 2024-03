O governo da Colômbia decretou, neste domingo (17), a suspensão em três departamentos do país da trégua pactuada com a maior facção dissidente do acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A decisão foi tomada após os rebeldes realizarem um ataque a um grupo de indígenas, deixando uma mulher morta e um ferido.