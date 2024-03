As 15 eleições que ocorreram na Superterça, no último dia 5, nos Estados Unidos, serviram para consolidar a disputa entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, embora nenhum dos dois tenha, ainda, alcançado o "número mágico" para a vitória. Se na corrida democrata a vitória do atual presidente era uma certeza, do lado republicano Trump ainda enfrentava a competição de Nikki Haley, que desistiu do pleito nesta quarta-feira (6).