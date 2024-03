Com os vetos da Rússia e da China, a resolução proposta pelos EUA para um "cessar-fogo imediato" na Faixa de Gaza não foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. A proposta dos EUA, representando uma mudança de postura de Washington no conflito entre Israel e o Hamas, visava um cessar-fogo imediato no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, além da libertação de reféns. As informações são do portal g1.