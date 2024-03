O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou no sábado (9) que revogou um decreto que aumentava o próprio salário, assim como de ministros. Este reajuste foi amplamente criticado pela sociedade argentina, especialmente por membros da oposição. Em reação, Milei disse que medida foi "concedida de forma automática" em razão de decreto assinado pela ex-presidente Cristina Kirchner em 2010. As informações são do g1.