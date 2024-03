A visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil destacou parcerias entre as duas nações em diversos âmbitos, inclusive no futebol. Em ato no Itamaraty nesta quinta-feira (28), o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma camisa da seleção do país europeu, com o nome de Kylian Mbappé, destaque do Paris Saint-Germain.