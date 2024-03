A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi encarregada de batizar o submarino Tonelero durante uma solene cerimônia realizada no Complexo Naval e Industrial de Itaguaí (CNI), no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (27). O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente francês Emmanuel Macron, que está em visita oficial ao país.