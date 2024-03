A visita do presidente da França, Emmanuel Macron, a Belém, capital do Pará, nesta terça-feira (26) foi marcada pelo clima descontraído e fraterno junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A passagem pela região garantiu muitas imagens e até uma selfie nas redes sociais do líder francês, rodeado por lideranças indígenas.