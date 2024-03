O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarca no Brasil nesta terça-feira, dia 26, para a mais robusta agenda de um chefe de Estado estrangeiro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles terão três dias de compromissos conjuntos no País, em Belém (PA), Itaguaí (RJ) e Brasília (DF) - o francês ainda viajará a São Paulo (SP).