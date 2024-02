A delegada da polícia de New South Wales (NSW), na Austrália, Karen Webb, está sendo criticada por citar uma letra da cantora americana Taylor Swift em uma coletiva de imprensa sobre o assassinato de um casal, supostamente cometido por um policial. Na manhã de terça-feira (27), a oficial foi questionada no programa de televisão Seven's Sunrise sobre o seu atraso de três dias para se pronunciar sobre o ocorrido, conforme informações do jornal The Guardian.