Uma história que envolve máfia, política e arte barroca. Poderia ser um enredo de série, mas foi o desfecho de um crime ocorrido há 54 anos. Uma pintura de John Opie, pintor britânico do século 18, foi recuperada pelo FBI de Salt Lake City após ter sido roubada em 1969. A investigação, iniciada em 2021, concluiu que mafiosos e até um político estiveram por trás do crime. No dia 11 de janeiro, o verdadeiro dono da obra de arte recuperou sua pintura.