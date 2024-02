Após três dias de discussões, nesta sexta-feira (2), a Câmara de Deputados da Argentina aprovou, com 144 votos a favor e 109 contrários, o projeto de "lei ônibus", um conjunto de medidas proposto pelo presidente Javier Milei. A iniciativa concentra o poder no Executivo, modifica a distribuição de impostos e introduz alterações significativas em áreas como endividamento e tributação. As informações são do portal g1.