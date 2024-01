Bill Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos, e o príncipe Andrew do Reino Unido estão entre as figuras ligadas a Jeffrey Epstein, o bilionário norte-americano responsável por um esquema de tráfico sexual. Conforme o portal CNN, a informação foi divulgada na quarta-feira (3) após a Justiça dos Estados Unidos tornar público uma série de documentos relacionados ao processo do criminoso.