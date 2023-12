Mais de 90 palestinos, incluindo 76 pessoas de uma mesma família, foram mortos em ataques aéreos israelenses contra duas casas, de acordo com equipes de resgate e funcionários de hospitais neste sábado (23). O ataque ocorreu um dia depois do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertar novamente que nenhum lugar é seguro na Faixa de Gaza e que a ofensiva de Israel está criando "grandes obstáculos" à distribuição de ajuda humanitária no enclave palestino.