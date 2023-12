O panorama atual do conflito entre Israel e Palestina é tema do terceiro episódio do podcast Terras de Sangue. O colunista e enviado especial do Grupo RBS Rodrigo Lopes entrevista Guilherme Casarões, professor da FGV-SP, doutor em Ciência Política e mestre em Relações Internacionais, para analisar a conjuntura atual e as perspectivas de paz. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas completou dois meses nesta quinta-feira (7).