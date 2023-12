Os motivos que levaram ao conflito entre Israel e Palestina é tema do podcast Terras de Sangue. No episódio desta semana, o colunista e enviado especial do Grupo RBS Rodrigo Lopes traz os principais momentos da disputa territorial de séculos, como a criação do Estado de Israel, o surgimento do grupo terrorista Hamas, a Guerra do Yom Kippur e os acordos de Oslo nos anos 1990: