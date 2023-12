O corpo de Catiúscia Machado, 43 anos, gaúcha encontrada morta em Sydney, na Austrália, no final de novembro, não tem previsão de chegada ao Brasil. A informação foi confirmada pela mãe da vítima, Eliaide Machado, que afirmou que o motivo seria um erro no atestado de óbito da filha, elaborado pelas autoridades australianas. Dessa forma, o traslado do corpo da canoense pode não ocorrer neste ano.