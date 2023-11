Amante de viagens e admiradora do mar, Catiúscia Machado compartilhava nas redes sociais as fotos dos pontos turísticos que visitava. Natural de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, a professora de 43 anos, que morava em Sidney, na Austrália, onde foi encontrada morta no sábado (25), exaltava as origens em suas publicações. Em uma delas, usou um filtro com a inscrição "orgulho de ser gaúcho". Em outro post, vestia a camisa do Grêmio, time pelo qual torcia.