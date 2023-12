Porta-voz do novo governo da Argentina, Manuel Adorni afirmou nesta terça-feira, 12, que estão em revisão todos os contratos e todas as nomeações da administração do último ano. Em entrevista coletiva, ele também anunciou que houve a decisão de congelar toda a verba publicitária oficial durante um ano, para ajudar a controlar as contas públicas. Às 17h (de Brasília) de hoje, o ministro da Economia, Luis Caputo, deve apresentar as medidas econômicas "urgentes", informou.