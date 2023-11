O primeiro-ministro de israelense, Binyamin Netanyahu, suspendeu o membro do governo que sugeriu neste domingo, 5, que lançar uma bomba nuclear em Gaza seria "uma opção" no enfrentamento aos terroristas do Hamas. A reação rápida do governo diante das críticas ao ministro do patrimônio Amichay Eliyahu parece refletir a preocupação com a pressão crescente sobre Israel contra a escalada da violência no enclave.