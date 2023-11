Após semanas de espera, os brasileiros e seus familiares que estavam na Faixa de Gaza finalmente deixaram o território na manhã deste domingo (12). O grupo, com 32 pessoas, cruzou a passagem de Rafah e já se encontra no Egito. O Itamaraty confirmou a informação às 5h41min do horário brasileiro, 10h41min no horário local.