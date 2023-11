A fronteira da Faixa de Gaza com o Egito deve ser reaberta neste domingo (12), após permanecer dois dias fechada, segundo anunciaram as autoridades locais. O grupo de 34 brasileiros presos no enclave aguarda que isso aconteça para poder sair, após serem incluídos na sétima lista de cidadãos estrangeiros autorizados a atravessar a passagem de Rafah para ir para o Egito.