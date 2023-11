O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, voltou a criticar, nesta terça-feira (7), o que chamou de “paralisia lamentável” do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) em relação à guerra no Oriente Médio. O chanceler brasileiro ponderou que a estabilidade internacional é essencial para a prosperidade e o desenvolvimento e comentou a atuação do Brasil à frente do conselho.