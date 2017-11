Grupos de manifestantes bloquearam várias estradas da Catalunha e várias partes de Barcelona em protesto contra a ordem da Justiça espanhola de prisão provisória de oito membros do governo catalão, todos destituídos sob a acusação de sedição e rebelião por seu papel na tentativa de secessão.

A Justiça espanhola também poderá ditar nesta sexta uma ordem europeia de prisão contra o presidente regional deposto Carles Puigdemont e os quatro conselheiros que se encontram com ele atualmente na Bélgica.

O Serviço Catalão de Trânsito, o órgão do governo catalão encarregado do tráfego, anunciou em seu Twitter bloqueios em quatro estradas

O grupo Universitários pela República bloqueou a grande avenida Diagonal de Barcelona e convocou que os estudantes abandonassem as aulas.

As empresas continuam a abandonar a região em resposta à grave crise política: 2.066 já se foram desde o início de outubro, segundo dados do Colégio de Registradores.

Para justificar a prisão à espera do julgamento, a juíza alegou que existe risco de fuga, recordando a viagem para Bélgica de Puigdemont e de parte do seu governo, assim como de reincidência e destruição de provas.

Todos foram citados na qualidade de investigados por rebelião, sedição e malversação de fundos por seu papel na proclamação da República catalã em 27 de outubro, com base em um referendo de autodeterminação considerado inconstitucional em 1º de outubro, vencido pelo sim, mas sem contar com garantias.

O governo central de Rajoy respondeu com a destituição do Executivo catalão e a dissolução do Parlamento.