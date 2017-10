Milhares de pessoas saíram às ruas de várias cidades de Portugal neste sábado (21) para expressar tristeza e fúria pela incapacidade do governo de prevenir os incêndios que deixaram 100 mortos neste ano.

"Essa situação é inadmissível. Quem se beneficia com os incêndios?", questionou Josefa Martins, visivelmente comovida nessa manifestação na qual a multidão homenageou as vítimas com aplausos.