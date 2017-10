O Ophelia alcançou no sábado a categoria 3, subindo um nível em uma escala de 5, antes de passar em frente ao arquipélago português dos Açores durante a noite.

Deve se transformar em tempestade "pós-tropical" neste domingo, mas continuará "potente" na segunda-feira quando se aproximar de Irlanda e Reino Unido, de acordo com as últimas previsões do Centro Nacional de Furacões.