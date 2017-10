A coalizão no poder na Argentina, Cambiemos, caminha para uma vitória neste domingo (22) nas eleições legislativas de meio mandato do presidente Mauricio Macri, que liderou a campanha oficialista para aprofundar suas reformas econômicas e sociais liberais e pró-mercado.

Kirchner aspira a um assento no Senado com o argumento de "colocar um freio" sobre Macri em sua política de ajustes tarifários, financiamento do déficit fiscal com dívida e flexibilização das leis trabalhistas.