A chancelaria hondurenha protestou nesta segunda-feira (23) ante a Guatemala pela contaminação gerada no fronteiriço Golfo de Honduras por dejetos provenientes desse país, ao qual pediu para "reparar o dano ambiental".

Em uma declaração, Tegucigalpa manifestou "sua preocupação pela alarmante contaminação do mar no Golfo de Honduras" causada por "dejetos sólidos provenientes de municípios localizados na bacia do rio Motagua", na fronteira comum.