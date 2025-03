Greenpeace é condenado a pagar indenização milionária a operador de oleoduto nos EUA

Um júri de Dakota do Norte condenou nesta quarta-feira (19) o Greenpeace a pagar uma indenização milionária por danos e prejuízos a uma empresa que processou a ONG por protestar contra a construção de um oleoduto, um caso que desafia o alcance da liberdade de expressão nos Estados Unidos.

O veredicto é um duro golpe para o grupo ambientalista, que foi processado pela Energy Transfer (ET), operadora do oleoduto Dakota Access, por orquestrar uma campanha de violência e difamação contra a empresa.

"Embora estejamos satisfeitos que o Greenpeace tenha que responder por suas ações, esta vitória é realmente para o povo de Mandan e de todo Dakota do Norte, que teve que viver com o assédio diário e as interrupções causadas pelos manifestantes que foram financiados e treinados pelo Greenpeace."