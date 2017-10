Um dos fundos de investimentos mais poderosos do mundo, o Fidelity, dirigido por uma mulher, demitiu dois funcionários após acusações de abuso sexual, indicou nesta terça-fera (24) à AFP uma fonte próxima ao caso.

Tratam-se dos primeiros casos oficiais no setor financeiro americano, um meio dominado por homens, após a onda de escândalos de abusos sexuais que abala os Estados Unidos.

Robert Chow e Gavin Baker, dois gerentes de clientes premium do departamento de ações da Fidelity Investments, tiveram que deixar a empresa após acusações de assédio sexual apresentadas por funcionárias da empresa, indicou a fonte, pedindo anonimato.

"As políticas da Fidelity proíbem o abuso sexual em qualquer uma de suas formas. Quando chegam aos nossos ouvidos alegações deste tipo, as investigamos rapidamente e adotamos, em seguida, as ações adequadas", declarou por e-mail Vincent Loporchio, porta-voz da empresa.