Os bancos catalães sofreram grandes perdas na Bolsa de Madri nesta sexta-feira (27), após o Parlamento da Catalunha declarar unilateralmente sua independência do resto da Espanha.

O título do CaixaBank, o maior banco catalão e terceiro em nível nacional, fechou com queda de 2,74%, a 3,84 euros, enquanto o do Banco Sabadell recuou 4,85%, a 1,59 euro. Na sessão, o principal índice da bolsa, o Ibex 35, fechou em -1,45%.