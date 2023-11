Desde o início de outubro, quando uma estagiária da Banrisul S.A Administradora de Consórcios afirmou ter sofrido assédio sexual por parte do então diretor Gabriel Leal Marchiori, outras 12 mulheres relataram histórias semelhantes. O GDI conversou com nove destas mulheres, cujos relatos também integram documento protocolado no Ministério Público do Trabalho. Confira trechos: