Em sessão de julgamento nesta quarta-feira (1°), a Segunda Turma do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) concluiu que houve irregularidades na aquisição de kits pedagógicos e decidiu emitir, por unanimidade, uma série de determinações e recomendações para a prefeitura de Porto Alegre e a Secretaria Municipal de Educação (Smed). O caso em análise discutia a compra de livros e jogos pedagógicos pela Smed junto à empresa Mind Lab do Brasil, em agosto de 2022, ao custo de R$ 14,4 milhões.