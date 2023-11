A vereadora Mari Pimentel (Novo), presidente da CPI independente que apura supostas irregularidades em compras e na gestão da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (Smed), entregou nesta quarta-feira (29) um relatório paralelo sobre os fatos apurados ao procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, chefe do Ministério Público no Rio Grande do Sul. A parlamentar ainda levará cópias do documento a outros órgãos de fiscalização e controle. Se entenderem como válido, as instituições poderão usar o levantamento como subsídio para eventuais investigações.