Reportagem especial Ações suspeitas na medicina e na política: a trajetória do vereador de Guaíba investigado Vereador mais votado da história do município, presidente da Câmara, Renan dos Santos Pereira (PTB), é suspeito de ter cometido irregularidades em prestação de serviços à prefeitura; médico atuava como pediatra sem reconhecimento do Cremers