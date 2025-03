Qualificação em IA abre novas oportunidades em mercado de trabalho com demanda aquecida; veja como se preparar

Wagner Cambruzzi é especialista em Inteligência Artificial e há mais de duas décadas observa as evoluções no setor. Maicon Hinrichsen / Divulgação

À medida que cresce o entusiasmo com os avanços da tecnologia, cresce também a demanda por profissionais qualificados que saibam atuar com as ferramentas que surgem a cada dia. A inovação remodela o mercado de trabalho e traz novas possibilidades de carreira. Mas ainda faltam colaboradores que já trabalhem com este viés.

Para quem já atua com ESG, o caminho é de oportunidades. Cada vez mais baseadas em dados, as ações voltadas ao desenvolvimento ambiental, social e de governança valorizam quem consegue inserir a leitura inteligente das informações nas suas atividades, otimizando respostas e resultados.

Na avaliação de especialistas da área de recursos humanos, a chave é estar atento às novidades e se manter atualizado.

No Brasil, mapeamentos mostram que as empresas que atualmente mais contratam nos setores vinculados às tecnologias são as multinacionais e as startups, mas a tendência é de que o movimento alcance todos os demais pelos próximos anos. De saúde a finanças, a inteligência artificial passa a fazer parte do dia a dia de grande parte das corporações.

Ana Cecília Petersen, consultora do PUCRS Carreiras, diz que as empresas buscam profissionais que atuam de forma estratégica e ética com essas ferramentas:

— No último ano, visualizamos muito mais oportunidades vinculadas com IA. Há uma busca por profissionais, ao passo que há uma escassez, porque a urgência supera o tempo de formação dessas pessoas.

A boa notícia é que a IA abre oportunidade para quem pensa em fazer uma transição de carreira. É um mercado de possibilidades que exige muito pela velocidade das coisas, mas quem se preparar e souber surfar se tornará mais competitivo no mercado. ANA CECÍLIA PETERSEN Consultora do PUCRS Carreiras

"A velocidade de acesso está maior e a um custo cada vez menor"

Há 25 anos no mercado da tecnologia, o analista de sistemas e especialista em Inteligência Artificial Wagner Cambruzzi começou como desenvolvedor de softwares, virou empreendedor, montou a área de dados no Grupo Brivia e hoje é diretor de inteligência na empresa.

Com a experiência de quem acompanhou a evolução da própria tecnologia, diz que o momento é oportuno ao crescimento:

— Vi essa onda acontecendo quando surgiu a internet. Havia livros sobre programação e a internet não era liberada para o uso de todos. Hoje é muito mais fácil a entrada. Os cursos são mais acessíveis, até por muitos serem online. A velocidade de acesso às tecnologias está maior e a um custo cada vez menor.

Portas de entrada

Justamente por estar em transformação, o campo profissional ligado às novas tecnologias é bastante diverso e traz várias possibilidades de inserção.

Seja por meio de formações tradicionais, como a graduação em Ciência de Dados, seja pelas habilidades técnicas, como conhecimento em análise de dados, estatística e ferramentas específicas na área.

Cursos gratuitos que possibilitam o desenvolvimento de soft kills (habilidades comportamentais), adaptabilidade a novas tecnologias, criatividade e inovação também podem abrir portas.

— Os profissionais devem pensar nas habilidades que vão lhes ajudar a se qualificar no mercado. Há uma infinidade de cursos mais breves que podem ser feitos, dentro e fora do país — cita a diretora de Capacitação da ABRH-RS, Gabriela Zambrano Avila.

A nível de trabalho, quem ainda não está olhando deve olhar. Entender o que os grandes mercados estão falando, observar as tendências. Porque é um ciclo que será cada vez mais acelerado. O quanto antes entrar para o mercado, melhor. A saída será mais qualificada. WAGNER CAMBRUZZI Diretor de inteligência do Grupo Brivia

No que compete ao ESG, os especialistas observam que a infinidade de dados gerados garante avanço na forma de identificar melhores e piores práticas para além do dado bruto. Saber analisar esta informação, portanto, é um diferencial profissional.

— Temos coletado e gerado cada vez mais dados, a nível pessoal ou empresarial. Isso fica viável para todas as áreas. É a qualificação deste dado, o metadado, o que explica aquela informação. O cruzamento das informações traz um universo que é o grande avanço para os próximos anos — antecipa Cambruzzi.

Ainda no que se refere às boas práticas, Gabriela, diretora de capacitação da ABRH-RS, diz que aliar a gestão de pessoas a IA pode gerar bons resultados tanto para a formação de pessoas quanto para a empresa, ao aproximar perfis diversos às vagas disponíveis.

Como se qualificar

Para começar, os especialistas indicam buscar aprender o básico. Ter curiosidade para explorar ferramentas, mesmo nas profissões tradicionais.

Para ir além e adentrar no mercado, a dica é começar a entender programação, conhecer fundamentos de estatística e de machine learning (aprendizado de máquina).

Participar de eventos que se conectem à temática, como os chamados hackathons, buscar comunidades ligadas a IA, como os grupos de Linkedin, e criar portfólios também são alternativas para saber o que o mercado está buscando.

Entender como a IA pode impactar a sua área e tirar o melhor proveito das tecnologias, mesmo que não esteja buscando uma transição de carreira. Saber como funcionam as tecnologias pode potencializar o trabalho.

Manter-se atualizado, já que as ferramentas evoluem rapidamente.

Como a IA pode potencializar o ESG por meio de RH nas empresas

A inteligência artificial pode ser aplicada nas três letras da sigla, desde a gestão dos recursos humanos ao monitoramento do impacto ambiental gerado pelos colaboradores.