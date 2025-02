Uma pessoa morre e cinco ficam feridas após desabamento de teto de "igreja de ouro" em Salvador

Ao menos uma pessoa morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas depois que parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", desabou na tarde desta quarta-feira (5), no Centro Histórico de Salvador, Bahia . A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, segundo o g1 .

Imagens feitas por testemunhas mostram os estragos após o desabamento. O espaço onde os fiéis ficavam durante as missas foi coberto por destroços, como a madeira que cobria o telhado . Três equipes dos bombeiros atuam no local para identificar possíveis pessoas presas. Policiais militares isolaram a área.

"Igreja de ouro"

Com interior revestido em ouro, o templo fundado no início do século 18 foi tombado como patrimônio material do Brasil, porém, o reconhecimento do governo federal, que deveria garantir a proteção ao espaço, não impediu a construção de atingir uma situação degradante.