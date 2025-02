Moradores de São Paulo e Rio de Janeiro recebem alerta de terremoto; Defesa Civil nega tremor

Alertas foram emitidos por volta das 2h desta sexta-feira. Reprodução / Twitter

Moradores do litoral paulista levaram um susto na madrugada desta sexta-feira (14). Celulares com sistema operacional Android receberam um alerta do Google para suposto terremoto no mar, a 55 km de Ubatuba.

Apesar de o epicentro estar indicado no litoral paulista, moradores do Rio de Janeiro e de São Paulo também receberam a mensagem. As informações são do portal g1.

A Defesa Civil de São Paulo informou em uma publicação nas redes sociais que não emitiu nenhum alerta e que, de acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), órgão oficial que monitora terremotos no Estado, não houve registro de nenhum tremor em São Paulo.

A magnitude do terremoto informado no alerta varia de 4,2 a 5,5. A mensagem foi enviada por volta das 2h desta sexta.

O Google não se manifestou até o momento.

Repercussão

Nas redes sociais, internautas compartilham o alerta, sem entender ao certo o que estava acontecendo.

Um outro usuário relatou ter recebido dois alertas de terremoto, com diferença de cerca de uma hora entre eles.

"Aqui no X estão dizendo que é trolagem, porém se 'for' não era para disparar mais um alerta com uma hora de diferença"