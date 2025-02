Edifício em construção desaba na zona norte de SP e deixa dois feridos

Destroços do prédio que desabou em São Paulo nesta quinta-feira.

Um edifício em construção desabou na manhã desta quinta-feira (13) na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo , deixando pelo menos dois feridos. As informações são do portal g1 .

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, um homem, sofreu uma fratura exposta na perna e foi encaminhado ao Pronto Socorro do Mandaqui, em Santana, também na Zona Norte.

A outra vítima teve apenas ferimentos leves e recusou atendimento no local. No total, 11 viaturas dos bombeiros foram deslocadas para a Rua Pedro Osório Filho, onde ocorreu o desabamento.

Obra começou há seis meses

Comerciante no bairro há 20 anos, o barbeiro Orlando D’Ávila relatou à reportagem que os moradores ficaram assustados com o estrondo provocado pela queda do prédio.