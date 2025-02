Suspeito de ordenar o assassinato de delator do PCC morto no aeroporto de Guarulhos é alvo de operação policial

Delator do PCC, Antônio Vinícius Gritzbach foi assassinado em 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos.

Com a mobilização de 116 policiais, a Polícia Civil de São Paulo realiza operação na manhã desta quinta-feira (13) contra o suspeito de ser o mandante do assassinato de Vinicius Gritzbach, empresário e delator da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), morto a tiros na área de desembarque do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em 8 de novembro de 2024.