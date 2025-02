Após oito anos paradas, obras da barragem do Arroio Taquarembó serão retomadas na Campanha

Obra em Dom Pedrito está parada desde 2017. Jefferson Botega / Agencia RBS

O governo do Estado formalizou, nesta segunda-feira (17), a retomada das obras de construção da barragem do Arroio Taquarembó, em Dom Pedrito. O empreendimento estava paralisado desde 2017, com 60% de conclusão. A retomada foi possível após a liberação, por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que havia questionado pontos do atual contrato.

A construção, que começou em 2009, foi interrompida várias vezes ao longo dos anos. O investimento para a conclusão é de R$ 151 milhões, sendo que R$ 88,6 milhões serão aportados pelo Estado e os R$ 62,3 milhões restantes, pela União. A previsão é que a barragem seja concluída em até 21 meses.

— Vamos fazer um grande esforço para que a barragem do Taquarembó possa, ao final desse governo, se não estiver concluída, estar em vias de conclusão — afirmou o governador Eduardo Leite.

Leia Mais Retomada de obras em barragens semeia esperança em municípios da Campanha

As barragens do Arroio Taquarembó e do Arroio Jaguari, em São Gabriel, formam um sistema que atenderá 240 mil habitantes da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria. O reservatório oferecerá irrigação para 117 mil hectares, uma área superior a duas vezes o território de Porto Alegre.

— É uma obra bastante desacreditada por parte da população, porque é um tempo muito longo desde quando essa obra parou. Dom Pedrito chegou num teto e, agora, a gente precisa de água para produzir. Esperamos poder oferecer aos nossos produtores a segurança hídrica — salientou Diego da Rosa Cruz, prefeito de Dom Pedrito.

No caso da barragem do Arroio Jaguari, as obras estão em andamento e com 80% dos trabalhos executados, segundo a Secretária Estadual de Obras Públicas. A previsão de conclusão é em março de 2026.