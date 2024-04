Um paredão de concreto com 382 metros de comprimento e 25 metros de altura erguido no meio do pampa simboliza a esperança de água abundante para produtores rurais de cinco municípios da região da Campanha. Quase 20 anos após os primeiros estudos, a barragem de Taquarembó, em Dom Pedrito, terá as obras retomadas nas próximas semanas, com promessa de conclusão em 2026. Somado à barragem de Jaguari, cuja construção também será reiniciada em São Gabriel, o reservatório vai garantir irrigação para 117 mil hectares, uma área superior a duas vezes o território de Porto Alegre.