Prefeito de Florianópolis faz apelo para que turistas mantenham viagens após chuva intensa

Em entrevista concedida na tarde desta sexta-feira (17) ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, atualizou a situação do município após as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina na quinta-feira (16) e pediu aos turistas que mantenham suas viagens programadas.

— Minha recomendação é manter as férias programadas. A cidade estará pronta para receber visitantes a partir da próxima semana — ressaltou.

Após os alagamentos causados pela chuva , que deixaram rodovias e áreas urbanas comprometidas, a gestão municipal se concentra em normalizar a situação. Conforme Topázio, com o recuo das águas e a estabilização do clima, os esforços agora se voltam para a recuperação das infraestruturas danificadas e a retomada das condições de mobilidade.

— Neste momento, a situação está sob controle. Não há mais rodovias com acúmulo de água. No entanto, algumas pontes apresentam problemas nas cabeceiras, que já estão sendo recuperadas pelas prefeituras ou pelo governo do estado. Além disso, estamos iniciando uma grande operação de reconstrução. A partir de amanhã (sábado, 18), começaremos a recuperação das ruas atingidas, bem como das obras de arte municipais, como pontes e canais que necessitam de reparos — detalhou.