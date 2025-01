Mais de 700 famílias recebem água por caminhão-pipa em Santa Maria

A falta de chuva faz com que moradores de nove distritos e quatro bairros de Santa Maria estejam recebendo água por caminhões-pipa da Defesa Civil desde o início deste ano. Até agora, segundo a prefeitura, 742 famílias receberam 100 mil litros de água, que são guardados em reservatórios e usados principalmente para o consumo humano.

Por conta da estiagem, poços e reservatórios estão ficando com os níveis de água cada vez mais baixos. São três caminhões diários com seis profissionais trabalhando, de domingo a domingo, até o final do verão. Conforme a coordenadora da Defesa Civil, Adriana Cheiram, famílias cadastradas podem receber reservatórios: