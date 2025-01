Despedida de bombeiro morto em acidente na Rota do Sol é marcada por homenagens

A despedida do soldado contou com a presença de familiares, amigos e colegas, que lamentaram a perda. Renan Mattos / Agência RBS

Com sirenes ligadas, um cortejo militar percorreu as ruas de Porto Alegre no final da tarde desta segunda-feira (27), levando o caixão de Audrei Alves Camargo até o Crematório Metropolitano da Capital. O soldado faleceu aos 33 anos no acidente que aconteceu na Rota do Sol, em Itati, no domingo (26).

A homenagem partiu do 1º Batalhão de Bombeiro Militar, localizado na Avenida Praia de Belas, seguindo pelas avenidas Aureliano de Figueiredo Pinto, Érico Veríssimo, Ipiranga, Azenha e Oscar Pereira.

No comboio, composto por diversos caminhões e carros de serviço, colegas de Camargo seguiram sentados ao lado do caixão até o crematório.

A cerimônia de cremação começou por volta das 17h, sendo finalizada cerca de uma hora depois. A despedida do soldado contou com a presença de familiares, amigos e colegas, que lamentaram a perda.

Além do cortejo, uma guarda fúnebre realizou uma marcha seguida de salva de três tiros. O ritual é tradicionalmente feito quando um agente da segurança pública é abatido. Aos familiares do soldado, a corporação entregou uma bandeira do Rio Grande do Sul e o capacete de serviço de Camargo como memória aos serviços prestados ao Estado.

Atos fúnebres

A solenidade foi uma sequência dos atos fúnebres que começaram pela manhã. O velório do soldado teve início às 5h e aconteceu no 1° Batalhão de Bombeiro Militar de Porto Alegre. Posteriormente, no mesmo local, foram feitas as honrarias militares. Do batalhão, o corpo seguiu em comboio até o crematório.

Também nesta segunda-feira ocorreu o sepultamento do soldado Juliano Baigorra Ribeiro, que também faleceu no acidente. O velório começou durante a madrugada na sede da 3ª Companhia Especial de Bombeiros Militar, em Bento Gonçalves.

Colisão aconteceu por volta das 8h30min de domingo na Rota do Sol, em Itati. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Agentes de forças de segurança, como Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre outros, fizeram homenagens aos dois soldados nas redes sociais.

Na tarde de domingo (26), o governador Eduardo Leite divulgou uma nota de pesar pelo acidente. Ele lamentou o ocorrido e desejou força aos familiares, amigos e colegas das vítimas.

"Que o grande valor desses bombeiros militares, que estavam a serviço da vida, jamais seja esquecido. Desejo, ainda, pronta recuperação à pessoa que está hospitalizada. Da mesma forma, estendo meus sentimentos a todos os envolvidos nessa ocorrência trágica", destaca trecho da nota.

Quem era

O soldado Audrei Alves Camargo, que tinha 33 anos, atuava há um ano no pelotão terrestre do Batalhão de Busca e Salvamento, em Porto Alegre. Ele era natural de Santa Maria e deixa a esposa e três filhos.

Seu comandante, o capitão Willen Silva, lembra de Camargo como um bombeiro exemplar:

— Ele era um excelente soldado, que sempre desempenhou de forma exemplar as suas missões. Sempre deixou claro que iria cumprir o seu dever de bombeiro militar, que é salvar e proteger mesmo com o risco da própria vida — recorda.

Camargo era natural de Santa Maria e deixa a esposa e três filhos. Reprodução/Redes Sociais @audrei.camargo.9 / Divulgação

Como foi o acidente

O acidente causou a morte de cinco pessoas e envolveu uma viatura do Corpo de Bombeiros e um automóvel, com placas de Caxias do Sul, na manhã de domingo (26), na Rota do Sol, RS-453, em Itati.

Duas das vítimas são os soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, que estavam no caminhão.

Os outros mortos são Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, Miguel Klassen Tomazi, nove, e Gabriel Vitorino Frezza, 22. Outra ocupante do veículo, Clara Klassen Tomazi, 16 anos, foi encaminhada em estado grave ao hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa.

O caminhão dos bombeiros descia a Serra para atender a outro acidente na rodovia de Itati.