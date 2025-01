Polícia Civil abre inquérito e aguarda laudos para esclarecer circunstâncias de acidente que matou cinco pessoas na Rota do Sol

Colisão envolveu uma viatura dos bombeiros e um veículo Corolla, no km 12, próximo aos túneis, por volta de 8h15min de domingo (26). Pedro Zanrosso / Agência RBS

A Delegacia de Terra de Areia, no Litoral Norte, instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente que matou cinco pessoas na manhã de domingo (26), na Rota do Sol, em Itati. A colisão envolveu uma viatura dos bombeiros e um veículo Corolla, no km 12, próximo aos túneis, por volta de 8h15min.

Dois soldados e uma família de três pessoas morreram no local. Uma adolescente de 16 anos, que estava no automóvel, foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital de Capão da Canoa.

— Por enquanto, o que é possível afirmar nesta fase inicial é que aguardamos os laudos das perícias já solicitadas: perícia do local, para ver a dinâmica do evento, e perícias nas vítimas. É inviável apresentar conclusões sem os laudos — afirma o delegado Adriano Pinto, titular da Delegacia de Terra de Areia.

Ainda segundo o delegado, a produção dos documentos está a cargo do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Não há, no entanto, prazo estimado para a emissão dos laudos. Paralelamente a isso, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul deve abrir um inquérito policial militar.

Como foi o acidente

O acidente causou a morte de cinco pessoas e envolveu uma viatura do Corpo de Bombeiros e um automóvel, com placas de Caxias do Sul, na manhã de domingo (26), na Rota do Sol, RS-453, em Itati.

Duas das vítimas são os soldados Audrei Alves Camargo, 33 anos, e Juliano Baigorra Ribeiro, 38, que estavam no caminhão.

Os outros mortos são Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, Miguel Klassen Tomazi, nove, e Gabriel Vitorino Frezza, 22. Outra ocupante do veículo, Clara Klassen Tomazi, 16 anos, foi encaminhada em estado grave ao hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa.

O caminhão dos bombeiros se deslocava para atender a uma saída de pista na mesma rodovia, quando houve a colisão com o Corolla.

Como é o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente